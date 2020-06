De GGD Brabant-Zuidoost meldt dinsdag een verdubbeling van het aantal aanmeldingen voor coronatestlocaties in de regio Eindhoven.

De afgelopen weken konden alleen mensen met specifieke beroepen zich aanmelden om getest te worden op besmetting met het virus. Het ging onder anderen om inwoners die werken in het onderwijs, in de zorg of bij de politie.

Vanaf maandag kan iedereen met klachten langskomen voor een test. "En dat verschil merken we. Vorige week lag het gemiddelde aantal aanmeldingen op twintig tot tachtig per dag. Dinsdag waren dat er al 160", zegt Inge de Kaste van GGD Brabant-Zuidoost.

De regionale GGD is uitgerust voor nog meer testen per dag. In totaal zouden er op de parkeerplaats bij het IJssportcentrum in Eindhoven op dagbasis 320 mensen kunnen worden getest.



Mensen die getest zijn, worden binnen twee dagen gebeld over de uitslag. Als blijkt dat iemand besmet is met het coronavirus start de GGD een bron- en contactonderzoek. Personen die besmet zijn moeten in isolatie blijven en ook eventuele huisgenoten krijgen het dringende verzoek om veertien dagen in thuisquarantaine te gaan.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.