De eerste dag dat de horeca in Eindhoven weer openging voor publiek, is naar tevredenheid verlopen. Dat zegt Tom van Brussel namens de ondernemersvereniging Stratumseind.

"We zijn erg tevreden. Het was druk, maar niet te druk. De terrassen zaten vol, maar mensen konden elkaar wel de ruimte geven. Het gaat natuurlijk wat anders dan normaal. Iedere gast moet je de vragen stellen of ze wel gezond zijn, terwijl natuurlijk niemand naar het terras gaat en vervolgens gaat zeggen dat hij hartstikke ziek is", aldus Van Brussel.



Door het ordelijke verloop van de dag zijn er geen problemen ontstaan. Dat wil niet zeggen dat die later niet alsnog kunnen ontstaan. "Er waren veel mensen die hebben gereserveerd, maar daarnaast hebben we ook nog een aantal plekjes beschikbaar gehouden voor mensen die op de bonnefooi een plekje willen zoeken. Gisteren leverde dat geen problemen, maar ik kan me voorstellen wanneer meer mensen dat gaan doen, dat afstand houden wat moeilijker wordt."



In dat opzicht is het afwachten hoe het weekend gaat verlopen. Van Brussel: "Qua bezoekersverloop was het gisteren eigenlijk een zondag. Wanneer in het weekend, vrijdagavond en zaterdag wat meer mensen een restaurant- of cafébezoek willen brengen en je krijgt bijvoorbeeld een rij van mensen die wachten tot er een tafeltje vrijkomt, is het wel voor te stellen dat het afstand houden wat moeilijker wordt."



Toch is Van Brussel, die eigenaar is van Café Bar 't Lempke, blij dat hij en zijn personeel weer aan de slag kon. "Iedereen had zin om weer te beginnen. Ondernemers, personeel, maar ook de gasten. Het was alleen daarom al een erg goede dag."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.