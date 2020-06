De Eindhovense fracties van GroenLinks en PvdA willen dat Eindhoven Airport een systeem met ecolabels gaat gebruiken.

Een dergelijk systeem moet reizigers inzicht geven over hoe schoon een bepaalde vlucht of een bepaalde luchtvaartmaatschappij is. Volgens een onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is zo'n systeem een goede manier om mensen aan te zetten tot het kiezen van een reis die zo min mogelijk schadelijke effecten heeft voor het milieu.



Volgens de partijen zijn ecolabels een manier om CO2-uitstoot "substantieel" terug te dringen. Omdat Eindhoven Airport voorop wil lopen in innovatie en duurzaamheid, vinden GroenLinks en de PvdA het invoeren van ecolabels "een kans voor open doel".



De gemeente Eindhoven is aandeelhouder van de luchthaven. De partijen willen daarom dat het college van burgemeester en wethouders invoering van ecolabels bij de directie van de luchthaven onder de aandacht brengt.