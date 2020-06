De Brabantse voetbalclubs PSV, NAC Breda, RKC Waalwijk, Willem II, en TOP Oss doen mee aan een onderzoek van het Amphia Ziekenhuis met betrekking tot het coronavirus. Het ziekenhuis in Breda wil bekijken hoe er in Nederland weer veilig gevoetbald kan worden.

"Je gaat denken: wat kunnen wij in het verlengde van corona doen? Zo kwamen we bij een onderzoek om de spelers te monitoren op een eventuele corona-infectie", aldus Peter Joosten, medisch actief bij NAC en orthopedisch chirurg bij het Amphia, maandag tegen de NOS.

Het doel van het onderzoek is om aan te tonen hoe een (eventuele) besmetting bij spelers tot stand komt, vertelt Joosten. "Wat gebeurt er als een groep voetballers steeds meer bij elkaar kruipt om te gaan trainen? Ons doel is: kijken wat er gebeurt."

"We weten niet precies wat het effect van corona is op allerlei omstandigheden waarin we verkeren", vervolgt de orthopedisch chirurg. "Wanneer word je besmet, onder welke omstandigheden en wanneer ben je veilig?"

