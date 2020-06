Een scooterrijder is zondagavond zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Anconalaan in Eindhoven.

De man viel toen een auto uit een uitrit kwam. Het is nog onduidelijk of het slachtoffer tegen de auto is gebotst en daardoor ten val is gekomen of dat de val een andere oorzaak heeft.



De scooterrijder heeft ernstig hersenletsel opgelopen. Hij is onder begeleiding van een trauma-arts met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.



Zijn vrouwelijke passagier is lichtgewond geraakt aan haar been.