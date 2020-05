Bioscoop NatLab in Eindhoven heeft een deel van het personeel ontslagen. Er moest bezuinigd worden omdat er door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus veel minder bezoekers ontvangen kunnen worden.

Volgens een woordvoerder zou de situatie op termijn onhoudbaar worden als een deel van het personeel niet werd ontslagen. "Met maximaal acht tot veertig mensen in een filmzaal is het lastig rendabel te zijn."

Natlab had het net als andere bioscopen zwaar te verduren sinds de sluiting vanwege de coronacrisis. Er werd naar alternatieve manieren gezocht om geld te verdienen, zoals het projecteren van films op pleinen, maar dit kon niet doorgaan omdat de veiligheid en gezondheid niet gegarandeerd konden worden.

De hand ophouden bij de gemeente is vooralsnog geen optie voor Natlab. "We krijgen steun, maar op termijn moeten we de lasten zelf kunnen dragen. Daarom was de keuze om collega's te ontslaan onvermijdelijk", verklaart de woordvoerder.

De bioscoop opent niet op 1 juni, maar op 4 juni haar deuren vanwege de overgang naar een nieuw online kaartverkoopsysteem.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.