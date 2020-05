Twee Eindhovense broers en een handlanger zijn donderdag aangehouden op verdenking van drugshandel. Na een onderzoek dat maanden heeft geduurd deed een arrestatieteam donderdag een inval in het bedrijf van de broers aan de Leenderweg in Eindhoven.

Het onderzoek van de politie richtte zich op mogelijke handel in verdovende middelen door de Eindhovenaren. Het gaat om twee broers van 27 jaar oud. Tijdens het onderzoek kwam ook hun twintigjarige handlanger in beeld.

Agenten van de recherche hielden deze handlanger donderdagavond in de gaten. Ze zagen hoe hij meerdere drugsdeals afhandelde. De verdachte werd later tot aan zijn woning gevolgd, waar hij vervolgens werd aangehouden. Op het moment van zijn aanhouding was hij bezig met het tellen van geld. Later bleek dat het ging om tienduizenden euro's. Dat geld is in beslag genomen.

Drugs, geld en munitie gevonden

Tegelijkertijd werden de 27-jarige broers aangehouden in hun bedrijf aan de Leenderweg. In een auto werden verborgen ruimtes met daarin grote hoeveelheden onversneden cocaïne en hasj gevonden. Het voertuig werd samen met enkele andere auto's die werden gebruikt om mee te dealen in beslag genomen.

Naast het bedrijfspand werden de drie woningen van de verdachten doorzocht. De politie kwam erachter dat de verdachten op twee andere locaties kluizen in hun bezit hadden. In die kluizen werden nog eens tienduizenden euro's gevonden. Ook troffen agenten munitie voor automatische vuurwapens aan.

De drie mannen zitten vast voor onderzoek. Het onderzoek naar hun activiteiten gaat onverminderd door.