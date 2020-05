De Wilde Huiswerkbegeleiding in Eindhoven en Waalre heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis. Het bedrijf is de afgelopen twee maanden ruim driekwart van de klanten verloren.

In totaal had de huiswerkbegeleiding tachtig klanten. "Het is heel pijnlijk. Ik heb normaal twintig man aan personeel rondlopen, maar nu kan ik er maar zes inzetten. Die missen nu ook inkomsten", zegt directeur Aart de Wilde.

Het bedrijf is overgegaan op online huiswerkbegeleiding. Leraar Ruud Dekkers zegt dat dit goed werkt. "Via Zoom hebben we bijles en huiswerkbegeleiding gegeven. Dat werkte heel goed. Het koste wel wat meer tijd en is minder persoonlijk, maar ik vond het wel helpen", vertelt Dekkers.

De Wilde zegt dat in het begin redelijk wat vraag was naar digitale huiswerkbegeleiding. "Maar naarmate duidelijk werd dat de eisen om over te gaan naar het volgend jaar steeds lager werden, werd de vraag naar huiswerkbegeleiding ook steeds lager", aldus De Wilde.

"Als het normale onderwijs weer gaat beginnen, zul je zien dat leerlingen die van de derde klas over zijn gegaan met te weinig kennis. Dan zullen ze in de vierde door de mand vallen. Die leerlingen zullen dan extra bijgespijkerd moeten worden", aldus De Wilde.

