De horecaondernemers rond het Horecaplein in Geldrop zullen toch hoofdzakelijk zelf verantwoordelijk zijn voor de handhaving en het naleven van de coronarichtlijnen. De gemeente gaat wel assisteren bij de handhaving.

Ondernemers uitten deze week hun zorgen over de openstelling van 1 juni. Veel regels vonden ze niet duidelijk. Ook waren ze bang dat ze zelf te veel de rol van handhaver op zich zouden moeten nemen.



De VVD stelde naar aanleiding van de zorgen raadsvragen en vroeg bijvoorbeeld of de gasten bij het overtreden van de coronarichtlijnen beboet zouden worden en niet de uitbater. Daar gaat de gemeente Geldrop niet in mee.

De horecaondernemers zijn toch zelf verantwoordelijk, maar de gemeente heeft wel toegezegd samen met hen te gaan handhaven en te gaan uitvinden en ontdekken hoe het volgende week gaat.



De ondernemers rond het plein hadden donderdag een gesprek met het gemeentebestuur over de handhaving en staan positief tegenover de openstelling. "Het is jammer dat het zolang heeft geduurd voor we duidelijkheid kregen, maar we snappen dat dit voor de gemeente ook een lastige tijd is", aldus Jurgen Bakermans van Kaffee Peijnenburg en Hotel Nijver.

