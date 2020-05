De CDA-fractie in Eindhoven maakt zich ernstig zorgen over de toekomst en de huidige staat van de Steentjeskerk. Dat blijkt uit raadsvragen die de partij stelt.

Volgens het CDA is er sinds 2015 nog steeds geen ontwikkeling bekend rondom het pand. Een aderlating omdat het gebouw historische waarde heeft, onder meer door het materiaalgebruik en de bouwtechnische eigenschappen van het gebouw.



De fractie wil daarom weten of er plannen bekend zijn gemaakt aan de gemeente Eindhoven door de eigenaar. Ook wil de partij weten of de gemeente de wettelijke kracht heeft de koopovereenkomst te ontbinden en of de gemeente - als dat mogelijk is - bereid is zo'n stap te zetten. Ook is het CDA benieuwd of de eigenaar van het pand aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel nalatigheid in onderhoud.



Als laatste wil de Eindhovense fractie van het CDA weten of de gemeente de mogelijkheid heeft het gebouw te gebruiken voor cultureel gebruik, tenminste tot er een definitieve bestemming is gevonden voor het gebouw.