De locaties van woonzorggroep Vitalis in Eindhoven gaan rond het pinksterweekend voorzichtig weer open voor bezoek.

Cliënten mogen bezoek ontvangen wanneer er bij hen geen sprake is van besmetting met het coronavirus of gerelateerde klachten. Ook dient de betreffende afdeling minimaal veertien dagen klachtenvrij te zijn en is er per bewoner slechts twee keer per week maximaal één vaste bezoeker toegestaan.

Bij de entree vindt een controle plaats voor alle bezoekers, waarna zij een mondkapje krijgen ter bescherming van de cliënten en medewerkers.

Enkele kleinschalige woonafdelingen zijn al open. In de loop van volgende week kunnen bezoekers ook bij de grotere locatie terecht.

