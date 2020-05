Het Van Abbemuseum in Eindhoven opent dinsdag in aangepaste vorm haar deuren voor bezoekers. Er zijn maatregelen getroffen zodat bezoekers kunnen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM.

Zo kunnen bezoekers alleen online toegangskaarten kopen. Ook is er per ruimte een maximum aantal bezoekers vastgesteld en zijn er op sommige plekken vaste looproutes. Daarnaast is er een aparte ingang en een aparte uitgang.

De heropening van het museum valt samen met de opening van een tentoonstelling van performancekunstenaar Yael Davids. "Ik benader het gebouw van het Van Abbemuseum als lichaam. De verschillende delen van de tentoonstelling functioneren als ruggengraat, ledematen en ingewanden", laat de kunstenaar weten over de tentoonstelling.

De directie van het Van Abbemuseum laten weten blij te zijn dat het museum weer open gaat voor publiek.

