Dmitri Liss stopt na komend seizoen als chef-dirigent bij Philharmonie Zuidnederland, zo laat het Eindhovense orkest donderdag weten.

Liss zegt zijn rol bij Philharmonie niet meer te kunnen combineren met het chef-dirigentschap bij het Ural Philharmonic Orchestra in het Russische Jekaterinenburg. "Eerlijk gezegd heb ik misschien wel een beetje onderschat hoe lastig het zou zijn om met twee orkesten tegelijkertijd te werken", zegt de Rus.

"Het Ural Philharmonic Orchestra werkt ook nog eens wereldwijd, wat resulteerde in meer dan vijftig vluchten over de hele wereld en bijna non-stop dirigeren. Dat dreef me tot de grens van wat ik fysiek aan kan. Deze beslissing biedt me de gelegenheid om me meer te focussen op Jekaterinenburg."

Liss gaf de afgelopen vijf jaar leiding aan het orkest. "Zijn muzikale leiderschap zorgde er voor een groot deel voor dat het orkest die artistieke body heeft gekregen die het vandaag de dag bezit", zegt Stefan Rosu, directeur van Philharmonie. "Dmitri heeft een enorm stempel gedrukt op de speelkwaliteit en performance in deze periode."

De afscheidsconcerten met Liss staan gepland voor 23 en 24 april volgend jaar.