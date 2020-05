Studenten die vertraging oplopen en afstudeerders die mogelijk niet hun studie kunnen afronden, zijn in de coronacrisis de grootste zorg bij de Fontys Hogescholen. Dat laat bestuursvoorzitter Joep Houterman woensdag weten.

"Studievertraging is het allergrootste vraagstuk. Kan ik nog afstuderen op het moment dat ik wil afstuderen? Kan ik mijn toetsen nog wel doen, of kan ik mijn stage behouden? Het is een grote zorg. Studenten maken zich ook financieel zorgen. Mogelijk moeten ze langer studeren en dat vinden ze ingewikkeld, dat snap ik wel", Houterman tegen Studio040.

Hoeveel studenten studievertraging oplopen is nog niet duidelijk. Fontys hield wel een enquête onder studenten. Daarin gaven veel respondenten aan zorgen te hebben over mogelijke studievertraging.



Vanaf 15 juni gaan de deuren van alle Fontys-gebouwen weer open. Dat is dan alleen bedoeld voor toetsen en onderwijsactiviteiten die niet online kunnen plaatsvinden. Het gaat dan bijvoorbeeld om lessen in een omgeving die lijkt op de praktijk. De rest gebeurt nog altijd online.

Als het nieuwe studiejaar in september begint, wordt een verdere versoepeling doorgevoerd, maar alles is nog terug bij het oude. Het blijft een combinatie van online onderwijs en fysiek les. Omdat er maar een beperkt aantal studenten tegelijk naar binnen kunnen, krijgen eerstejaarsstudenten en afstudeerders meer ruimte.

Fontys heeft nog geen beeld van hoeveelheid inschrijvingen

Houterman kan nog niet goed aangeven of komend studiejaar nu veel meer of minder studenten zich inschrijven bij Fontys. "Het aantal inschrijvingen is nu nog lastig te vergelijken met vorig jaar. Het kan een daling worden, maar zeker ook een toename."

"Het gaat dan bijvoorbeeld om havisten die door de crisis niet een jaar gaan reizen, maar meteen studeren. Of mbo-studenten die bezorgd zijn over een onzekere arbeidsmarkt, en nu verder gaan studeren. Als de werkgelegenheid terugloopt, gaan mensen vaker een opleiding volgen."