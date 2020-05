In Eindhoven zijn er tot toe 107 boetes uitgedeeld aan mensen die zich niet aan de coronamaatregelen hebben gehouden. Dat laat de gemeente van de stad woensdag weten.

"107 boetes is een miniem aantal voor een stad als de onze", aldus de Eindhovense burgemeester John Jorritsma.

In totaal zijn er 517 waarschuwingen gegeven en daar bleef het vaak ook bij. Een waarschuwing is echter niet vrijblijvend. "Dat is niet alleen het vingertje opsteken. Het is ook namen en rugnummers noteren. En twee keer geel is ook rood, dus een proces-verbaal", aldus Jorritsma

Een proces-verbaal voor het niet opvolgen van de coronamaatregelen heeft vervelende gevolgen. Wie er een op zak heeft, krijgt een aantekening op zijn of haar strafblad. De Tweede Kamer wil dat daar wel verandering in komt.

