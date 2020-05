De gemeente Eindhoven en vertegenwoordigers van de horeca in de binnenstad hebben afspraken gemaakt voor uitbreiding van de terrassen, zo meldt gemeente woensdag. De horeca mag vanaf 1 juni weer gasten verwelkomen.

Om gasten goed te kunnen bedienen en ze de gelegenheid te geven de 1,5 meter afstand in acht te nemen, zetten horecaondernemers in op grotere terrassen. Om dat te realiseren zijn er nu afspraken gemaakt met de gemeente Eindhoven.



Die afspraken komen erop neer dat de gemeente per geval gaat bekijken wat de mogelijkheden om uit te breiden. Bovendien komt er na 1 juni een evaluatie moment tussen horeca, gemeente en hulpdiensten.



De openingsdag is er bovendien een team van mensen uit de horeca en de gemeente actief om de drukte in de gaten te houden. Mochten er maatregelen nodig zijn om alles in goede banen te leiden, kunnen die op die manier getroffen worden. De aandacht zal vooral liggen op groepsvorming bij de terrassen.



Voor terrassen buiten de binnenstad gelden de huidige maatregelen niet. Voor de horeca buiten het centrum wordt de ervaring van de binnenstad gebruikt om ook voor deze groep passende maatregelen te nemen.

