Horecaondernemers rond het Horecaplein in Geldrop willen duidelijkheid van de gemeente voor de heropening op 1 juni. Veel regels zijn nog te onduidelijk.

De ondernemers vragen zich af wat er gaat gebeuren als gasten toch dichter bij elkaar gaan zitten, hoe het verschil tussen wel of geen familieleden herkend moet worden en wie er een eventuele boete betaalt. De ondernemers praten donderdag met het gemeentebestuur.

"Als we maar duidelijkheid krijgen. Wat dan het antwoord is, maakt nog niet eens zoveel uit. Maar wij hebben altijd een goede relatie gehad met de gemeente, we komen vast tot een oplossing", zegt Richard Pros, voorzitter van horecavereniging Dommeldal.

"We hebben er vooral heel veel zin in, laat ik dat vooropstellen. Maar we hebben gewoon veel vragen. Bijvoorbeeld: als we vol zitten, moet ik dan mensen wegsturen? Hebben mensen daar dan begrip voor? We hopen dat de gemeente ons daarin wil ondersteunen", voegt Jurgen Bakermans van Kaffee Peijnenburg en Hotel Nijver toe.



De VVD in Geldrop heeft naar aanleiding van de zorgen van ondernemers raadsvragen gesteld. De partij vindt dat eventuele boetes bij de individuen moeten komen te liggen. Ook pleit de VVD voor toiletgebouwen en desinfectiepunten op het plein zodat mensen meer gespreid de richtlijnen kunnen opvolgen.

