De Turkse Multiculturele Stichting Geldrop (TMSG) heeft officieel een gemeenschapshuis. De deal kwam woensdagochtend tot stand in het gemeentehuis van Geldrop.

In 2012 kocht de stichting het pand aan de Bleekvelden, maar het gebruiken als een gemeenschapshuis mocht nog niet. Omdat het pand is gelegen op een industrieterrein vond de gemeente Geldrop dat niet in het bestemmingsplan passen.

Nu veel panden op het terrein aangepast gaan worden tot woningen, past het gemeenschapshuis wel in het nieuwe bestemmingsplan. "Hier staat een heel blije wethouder. Ik heb weinig handtekeningen gezet waar ik zo blij mee was. Het is mooi dat we dit dossier nu kunnen afronden", aldus wethouder Marc Jeucken.

Ook bij de bestuurders van de stichting was de blijdschap groot. "Het is echt fijn dat we nu onze eigen plek hebben er dat er een einde komt aan die lange periode", legde voorzitter Murat Çankaya uit.