PSV heeft de eerste 4.000 seizoenkaarten voor komend seizoen verkocht. Dinsdagmiddag ging de verkoop van start.

Volgens Omroep Brabant waren er al duizenden kaarten verkocht in de eerste uren. Veruit de meeste fans kozen voor de all-in optie. Met die kaart krijgen fans naast competitieduels toegang tot Europese wedstrijden en bekerwedstrijden.

Volgens de club is de interesse boven verwachting. Vanaf september start het betaald voetbal weer, maar er mag vanwege de coronacrisis voorlopig nog geen publiek aanwezig zijn. Hoe het seizoen verder verloopt, is onzeker. Vanwege deze onzekere situatie, heeft de club meerdere opties voor seizoenskaarten in het leven geroepen.

Eerder gaf algemeen directeur Toon Gerbrands al aan dat hij thuisduels met publiek niet ziet zitten als dat betekent dat fans 1,5 meter afstand moeten houden. Wel staat hij open voor het verplicht dragen van mondkapjes in het stadion.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.