Eindhoven Airport treft een aantal maatregelen om voorbereid te zijn op een toename van het bezoekersaantal op de luchthaven, nu er mogelijk binnenkort meer vluchten zullen vertrekken als gevolg van de versoepelingen van de coronamaatregelen.

Zo wordt er plexiglas geplaatst, worden er looplijnen uitgezet, worden er stickers geplakt die bezoekers eraan herinneren om 1,5 meter afstand van elkaar te houden en worden er pompjes met desinfecterende gel geplaatst.

Hoewel de voorbereidingen in volle gang zijn, is het nog onbekend welke vluchten in de nabije toekomst hervat worden. "Er is wel beweging, merken we nu. Maar er staat nog niks vast", laat een woordvoerder van de luchthaven weten.

Op dit moment landen en vertrekken er alleen een handvol vluchten vanuit en naar het Verenigd Koninkrijk en Oost-Europa. Die vluchten worden verzorgd door Ryanair en Wizz Air.

Transavia is met de vluchten vanuit Eindhoven gestopt, maar vliegt inmiddels wel weer vanaf Schiphol. "Behalve Schiphol is ook Eindhoven Airport een belangrijke luchthaven voor ons", zegt een woordvoerder. "We willen weer snel vanaf Eindhoven gaan vliegen, maar vanaf wanneer dat mogelijk is, weet ik niet. Mogelijk wordt daar volgende week meer over bekendgemaakt."

