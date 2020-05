De VVD in de gemeente Geldrop-Mierlo het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld om duidelijkheid te krijgen over de inrichting van terrassen zodra die weer geopend mogen worden.

Op 1 juni mogen terrassen gedeeltelijk weer open, maar voor horeca in de gemeente Geldrop-Mierlo is de inrichting van terrassen nog onzeker. Omdat de horecagelegenheden moeten voldoen aan de anderhalvemeterrichtlijn van het RIVM, is er niet genoeg ruimte om de terrassen in de gemeente goed te benutten.

Dat blijkt volgens de VVD uit de online bijeenkomst die de partij met verschillende ondernemers uit de gemeente heeft gehouden. Daarom wil de partij ze daar graag in tegemoetkomen. Dat kan volgens de fractie door bijvoorbeeld de parkeerplaats buiten winkeltijden te gebruiken als terras.

Ook vindt de VVD dat Horecaplein Geldrop en Molenplein Mierlo beter benut kunnen worden. De ongebruikte plekken op de pleinen zijn volgens de partij geschikt om de terrassen uit te breiden.