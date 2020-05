Studenten van de Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e) gaan een duurzaam en betaalbaar huis bouwen in Helmond. Stichting Woonbedrijf gaat de woning vervolgens kopen en verhuren.

Het project is gestart onder de naam CASA, wat staat voor Comfortable Afoortable Sustainable Alternative.

Met een groot waterreservoir kan de stroom die zonnepanelen in de zomer opwekken, onder het huis worden opgeslagen. Met het water kan het huis in de winter worden verwarmd.



De studenten hopen dat de bouw van het huis aan het eind van het jaar af is. Door de coronacrisis staat het niet vast dat die deadline ook wordt gehaald.