De Volksuniversiteit Waalre heeft het programma voor het nieuwe seizoen 2020-2021 gepubliceerd. Nadat het huidige jaar abrupt eindigde door de coronacrisis hoopt de VUW in oktober weer van start te gaan met alle cursussen.

De VUW biedt verschillende cursussen zoals tai chi, yoga, schilderen, muziekgeschiedenis en Franse les. Een cursus voor internetbankieren is komend jaar nieuw.

Het definitieve programma wordt verwacht in augustus of september. Ook is de VUW van plan om op 19 september een informatiemarkt te organiseren.