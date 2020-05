Het CDA in Eindhoven heeft raadsvragen gesteld over de situatie van internationale studenten. De partij ontving naar eigen zeggen veel meldingen over de groep die door de coronacrisis in de problemen is gekomen.

Eindhoven telt relatief veel internationale studenten, zo is 16 procent van de studenten van de Technische Universiteit een internationale student. Volgens het CDA kampt de groep met grote problemen. Velen zouden hun bijbaan zijn kwijtgeraakt en kunnen moeilijk de studiekosten, huur en boodschappen betalen.

Daar komt bij dat het niet voor iedereen even makkelijk is om het Nederlandse nieuws over de coronacrisis te volgen. Ook zou eenzaamheid een groot probleem zijn onder de internationale studenten.



Het CDA heeft daarom enkele raadsvragen ingediend. Zo vraagt de partij zich af of het college op de hoogte van de situatie is en welke rol de gemeente daarin zou kunnen spelen. Zo is het de vraag of de gemeente met onderwijsinstellingen en pandeigenaren kan praten over mogelijke versoepelingen ten aanzien van huurverplichtingen en studiekosten.

Ook wil de partij weten of de studenten tijdelijk toegang kunnen krijgen tot voedsel- en kledingbanken en Engelstalige studentenpsychologen.

