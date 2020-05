Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft het afgelopen jaar tien patiënten geholpen met het plaatsen van een zogenoemd parapluutje, zo laat het ziekenhuis maandag weten.

Het parapluutje, de officiële naam is PFO-sluiting, zorgt ervoor dat een gaatje tussen twee hartboezems dicht gaat. Het komt vaker voor dat er een gaatje zit tussen de hartboezems. Dat heeft vooral voor jongere patiënten gevolgen.



"Normaal sluit het gaatje zich vanzelf bij de geboorte, maar bij een derde van de mensen gebeurt dat niet. Dat hoeft geen probleem op te leveren, maar we hebben ontdekt dat bij jonge mensen die een beroerte krijgen, de dertigers en veertigers, dit gaatje soms de oorzaak is. Als we het bij deze patiënten dicht maken, is de kans dat ze nog een keer een beroerte krijgen, heel klein", zegt cardioloog Pieter-Jan Palmers.



De behandeling is extra waardevol omdat jongere mensen die een beroerte krijgen, vaak niet weten wat de oorzaak ervan is. "Daardoor gaan patiënten zich onzeker voelen. Bij oudere mensen die een beroerde krijgen is de aanleiding vaak duidelijker", laat Palmers weten.



Het Catharina Ziekenhuis is het enige ziekenhuis in de regio dat de behandeling uitvoert. Het ziekenhuis heeft daarom de ambitie meer mensen de behandeling te geven. "We hebben het eerste jaar een tiental patiënten geholpen met het plaatsen van de paraplu. Maar we willen groeien naar een veelvoud hiervan per jaar. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen, zeker medici, weten dat deze ingreep bestaat en effect heeft", aldus de cardioloog.