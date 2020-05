Het Ouderen Appèl Eindhoven (OAE) vraagt zich af of de herbestrating van de Eindhovense binnenstad geschikt is voor de anderhalvemetersamenleving. Het OAE heeft daarom raadsvragen gesteld aan het stadsbestuur.

De partij is benieuwd of het huidig ontwerp voor het vervangen van de rode steentjes in de binnenstad geschikt is om eventuele gescheiden loop- en fietsroutes te creëren in verband met de anderhalvemetersamenleving.

Ook vraagt de partij of er rekening wordt gehouden met voldoende parkeermogelijkheden, de mogelijke toename van het fietsverkeer en of het college bereid is om het goedgekeurde ontwerp van de binnenstad in samenspraak met de ondernemers aan te passen voor een binnenstad die 'coronaproof' is.



Het OAE verwijst hierbij ook naar een onderzoek van de ANWB. "De hoofddirecteur van de ANWB geeft aan dat er de komende tijd 27 procent meer fietsverkeer zal komen en ook een toename van het autoverkeer met 17 procent. Hij is van mening dat de verkeersveiligheid hierdoor een issue is geworden en roept de steden op meer te gaan doen aan de verkeersveiligheid van de fietsers en andere verkeersdeelnemers", aldus raadslid Dré Rennenberg.

