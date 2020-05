Zorgverleners op de Spoedeisende Hulp van het Maxima Medisch Centrum (MMC) in Eindhoven werkt met tablets om te communiceren met patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Hierdoor bespaart het ziekenhuis beschermingsmateriaal en zien patiënten het gezicht van hun zorgverlener zonder masker.

Patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus worden in contactisolatie behandeld. De arts of verpleegkundige draagt dan volledig beschermende kleding. Omdat het beschermingsmateriaal schaars is en het omkleden veel tijd kost, communiceren zorgverleners van het MMC nu via tablets met de patiënten.

De arts gebruikt nu volgens het ziekenhuis slechts één set beschermingsmateriaal bij ongeveer 85 procent van de patiënten. Zonder tablet moest de arts minstens twee keer naar binnen. Op een drukke dag betekent dit een besparing van veertig tot vijftig sets beschermingsmaterialen.

Interactie is positief veranderd

Bart Candel, SEH-arts in opleiding heeft namens het ziekenhuis onderzoek gedaan naar de ervaringen van patiënten met de tablet. "Door het gebruik van de tablets is de interactie tussen de zorgverlener en patiënt positief veranderd. We waren bang dat patiënten het fysieke contact zouden missen, maar ze ervaren het juist als een prettig middel om te communiceren."

Het ziekenhuis onderzoekt nu of er vaste beeldschermen op de kamers kunnen komen te hangen. Hierdoor hoeft de patiënt geen verbinding tot stand te brengen. "Vooral voor ouderen is dat prettiger. Naast videocontact met de arts kunnen we dan bijvoorbeeld tegelijk een longfoto laten zien. Zo wordt het gesprek interactiever", sluit Candel af.

