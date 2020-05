Een gewonde man is vrijdagavond op de vluchtstrook langs de A67 bij Veldhoven gevonden door voorbijgangers. De man is met onbekende verwondingen meegenomen naar het ziekenhuis.

De man werd rond 20.00 uur gevonden langs de A67. Het is nog onbekend hoe hij daar terecht is gekomen. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en landde op de A67 waardoor er enige tijd file stond.

De weg is enige tijd dicht geweest. De man was niet aanspreekbaar en is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Tilburg.