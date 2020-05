De provincie Noord-Brabant steunt het initiatief van de gemeente Eindhoven om een nieuw designmuseum in de stad te realiseren. De provincie trekt 1 miljoen euro uit voor het project.

Het designmuseum gaat COMPLEX heten. Het moet een interactief rijksmuseum voor innovatie worden. De provincie vindt het "een unieke kans om in Noord-Brabant een rijksmuseum te vestigen dat innovatief en verbindend is, en dat door de opzet meer dan alleen een museum is".



Wethouder Monique List-de Roos zegt bijzonder blij te zijn met het vertrouwen dat de provincie uitspreekt. "Wij zien een nationale culturele instelling voor design en technologie graag landen in onze regio."



COMPLEX zit nog in de ontwikkelfase en opent waarschijnlijk volgend jaar de deuren.