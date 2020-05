De politie is op zoek naar getuigen die meer weten van een gewapende straatroof die in de nacht van donderdag op vrijdag op de Winde in Geldrop plaatsvond.

De straatroof werd rond 1.05 uur gepleegd door twee personen. De verdachten droegen een vuurwapen bij zich en bedreigden daar het slachtoffer mee.

Het gaat volgens de politie om twee lichtgetinte mannen van ongeveer twintig jaar oud. Beiden zijn rond de 1,75 meter lang en vluchtten met een scooter.

De politie is op zoek naar de verdachten en getuigen die meer over het incident weten.