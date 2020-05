Bij de controle van een voertuig op het Floraplein in Eindhoven heeft de politie donderdag chemicaliën aangetroffen die worden gebruikt bij de productie van synthetische drugs.

Agenten hielden de bestuurder staande omdat het voertuig waarin hij reed vermoedelijk een valse kentekenplaat had. Bij de controle werd een aanzienlijke hoeveelheid chemicaliën aangetroffen.

Het voertuig is in beslag genomen voor onderzoek. De bestuurder is aangehouden en zal later worden verhoord.