De LPF in Eindhoven heeft woensdag raadsvragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de komst van prediker Mamdouh Tamami naar de Al Fourqaan-moskee in Eindhoven.

Tamami was door de Al Fourqaan-moskee uitgenodigd om te spreken bij een inzamelingsactie van de stichting achter het gebedshuis voor een nieuw dak en koranlessen.

Tamami kwam begin 2015 landelijk in het nieuws toen hij was uitgenodigd voor een liefdadigheidsbijeenkomst in Rijswijk. Van drie imams die aanwezig zouden zijn bij het evenement werden de visa ingetrokken door toenmalig minister Koenders van Buitenlandse Zaken.

Destijds had de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) informatie verkregen dat de imams treurden om de dood van Osama Bin Laden, jihadistische groepering Al-Nusra steunden en dat de jihad in Europa werd gefaciliteerd door deze drie personen.



Het is onduidelijk of Tamami een van de personen was wiens visa werd ingetrokken. Desondanks is hij volgens de LPF een haatprediker en heeft het bestuur van de moskee daarmee hun belofte verbroken dat er geen radicale predikers meer worden uitgenodigd.

Ook vragen over inzamelingsactie

Door de partij zijn ook vragen gesteld over geldinzamelingsacties door de stichting achter de moskee, Alabraar, en stichting Islamplanning. Stichting Alabraar wil het geld naar eigen zeggen gebruiken voor een nieuw dak op het moskee en heeft al ruim 40.000 euro opgehaald. Stichting Islamplanning wil het geld gebruiken voor islam- en Koranlessen en heeft al meer dan 120.000 euro opgehaald.

Dat er binnen zo'n korte tijd zulke bedragen zijn opgehaald heeft de wenkbrauwen doen fronsen bij de LPF. De partij wil dan ook weten of het college op de hoogte was van de inzamelingsactie en of er een onderzoek komt naar de geldinzamelingsactie.