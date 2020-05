PSV heeft voetbalshirts geschonken aan de kinderafdelingen van de vier grote ziekenhuizen in de regio Eindhoven. In de ziekenhuizen gaan de shirts met een kleine aanpassing gebruikt worden als operatiehemd.

PSV en partners van hoofdsponsor Brainport Eindhoven hadden de shirts over door het vroegtijdig einde van het voetbalseizoen. De shirts worden daarom cadeau gedaan aan de kinderafdeling van de ziekenhuizen.



"Het is belangrijk dat kinderen die hier binnen komen voor een ingreep zich ontspannen voelen. Zo'n shirt kan ze helpen om zich wat zelfverzekerder te voelen op het moment dat ze naar een operatiekamer gaan", aldus een verpleegkundige in het Máxima Medisch Centrum.



Om de shirts als operatiehemden te kunnen gebruiken zijn ze van de achterkant opengemaakt en voorzien van een koord om het open en dicht te kunnen maken. Bovendien zijn de voetbalshirts goed schoon te maken waardoor ze meerdere keren gebruikt kunnen worden.



De PSV-shirts zijn gedoneerd aan het Máxima Medisch Centrum, het St. Anna Ziekenhuis, het Catharina Ziekenhuis en het Helmond Elkerliek Ziekenhuis.