De Eindhovense stadspas wordt mogelijk vervangen door een app op de smartphone. Op aandringen van de gemeenteraad moet een haalbaarheidsonderzoek uitwijzen of dit plan doorgevoerd gaat worden.

Het stadsbestuur wil eigenlijk meerdere fysieke passen invoeren. Eén voor medewerkers van de gemeente, één om mee te sporten en een afvalpas voor de milieustraat en het openen van ondergrondse afvalcontainers. Samen moeten ze de oude stadspas vervangen, die niet voldeed aan de privacywetgeving.



Onder meer PvdA, 50PLUS, D66 en LPF zien dat plan niet zitten en vinden het een achterhaald idee om de fysieke stadspas in stand te houden. "De slogan van Eindhoven (Leader in technology, red.) krijgt zo wel een hele andere lading", aldus PvdA-raadslid Arnold Raaijmakers.



De meeste fracties benadrukken dat in de regio Eindhoven slimme digitale oplossingen bedacht moeten kunnen worden. Daarmee zouden dan zowel sporters als mensen die een container willen openen uit de voeten moeten kunnen.

Gemeente Eindhoven praat met afvalbedrijf

Om het onderzoek uit te voeren gaat de gemeente Eindhoven ook in overleg met afvalbedrijf Cure, dat al bezig was om onderzoek te doen naar een digitale pas. Verder zou er in onderzoek aandacht moeten zijn voor mensen die digitaal minder handig zijn.



Vorige week liet VVD-wethouder Marcel Oosterveer weten dat er veel haken en ogen zitten aan een app. Zo is een app volgens hem te duur en heel privacygevoelig. Het plan is nu dat gedurende het onderzoek de plannen voor de invoering van nieuwe fysieke stadspassen wel doorgaan.



Begin volgend jaar moet de nieuwe pas, fysiek of in een app, in gebruik worden genomen.