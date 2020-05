Eindhoven Airport is wat betreft het beleid de goede weg ingeslagen. Die conclusie trekt de luchthaven woensdag op basis van de Ontwerp-Luchtvaartnota van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In de nota schetst het ministerie de toekomst van de luchtvaartsector. Duurzaamheid en de beperking van overlast spelen daarin een belangrijke rol.



Roel Hellemons, algemeen directeur van Eindhoven Airport, ziet de nota dan ook als een bevestiging. "De koers naar een duurzame luchtvaart waarbij voor de regionale luchthavens de rol voor de eigen regio vooropstaat, steunen wij volledig."



"Hinderbeperking, duurzaamheid en de kwaliteit voor de leefomgeving zijn belangrijke pijlers voor de toekomst van de luchtvaart. Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat de kwaliteit van het netwerk op Eindhoven nog beter gaat aansluiten op de behoeften van de Brainport-regio. Die opdracht lag er al en wordt bevestigd in de Ontwerp-Luchtvaartnota", aldus Hellemons.



In de afgelopen jaren uitten omwonenden en milieuorganisaties regelmatig kritiek. De luchthaven veroorzaakte volgens critici overlast en verontreiniging. Begin 2019 werden de partijen het eens over een maximum van 43.000 vluchten per jaar.