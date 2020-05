In een appartementencomplex Woensel aan de Franklin D Rooseveltlaan in Eindhoven heeft woensdagochtend brand gewoed. De brandweer kreeg het vuur vrij snel onder controle.

De bewoner belde na het ontdekken van de brand de hulpdiensten en wist zichzelf in veiligheid te brengen. Het vuur zou zijn ontstaan in de wasdroger.



De brand zorgde al snel voor veel rookontwikkeling. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.