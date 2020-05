De werkloosheid in de regio Eindhoven loopt flink op, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het UWV. Mede door de coronacrisis nam het aantal WW-uitkeringen in Zuidoost-Brabant in april ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar met 14 procent toe.

Het aantal WW-uitkeringen steeg voornamelijk ook in Eindhoven zelf. Er zijn nu ruim 4.600 mensen met een uitkering en dat is een toename van ruim 18 procent. Eerder werd al duidelijk dat ook het aantal mensen in de bijstand in de stad flink oploopt.

In randgemeenten is de stijging iets minder vors. Zo steeg het aantal WW-uitkeringen in Geldrop-Mierlo in een jaar tijd met ruim 14 procent en in Best bijna 13 procent. In Waalre en Son bleef de schade relatief beperkt. Daar groeide de werkloosheid met nog geen 10 procent.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.