Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft de capaciteit voor borstonderzoek verdubbeld. Vrouwen met klachten kunnen voortaan binnen een dag terecht, zo laat het ziekenhuis weten.

De verbeterde capaciteit komt door de aanschaffing van een tweede mammograaf. Met die machine kunnen borsten gescand worden. De toename in capaciteit komt goed uit, omdat het landelijke bevolkingsonderzoek naar borstkanker stilligt tot half juni vanwege de coronacrisis.

Het ziekenhuis laat weten dat vrouwen die zich ongerust maken meteen naar de huisarts kunnen voor een verwijzing. Vervolgens kunnen ze binnen 24 uur een afspraak maken bij het Eindhovense ziekenhuis.



Met de nieuwe mammograaf kunnen mensen die zich zorgen maken om bijvoorbeeld een knobbeltje in de borst, een stuk sneller geholpen dan voorheen. Er wordt direct na de mammografie door de radioloog beoordeeld of een afwijking te zien is. Eventueel wordt een stukje weefsel afgenomen voor microscopisch onderzoek. Als alles goed is, mag de patiënt direct naar huis. In de andere gevallen kan de patiënt direct terecht bij een specialist.



"We willen patiënten zo snel mogelijk helpen en duidelijkheid geven. Die snelle werkwijze was er tot nu toe alleen bij specifieke klachten die met spoed gezien moesten worden, de wachttijd kon anders oplopen tot enkele weken", aldus chirurg Johanne Bloemen.