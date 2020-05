De Eindhovense bedrijven VDL en Gemco gaan helpen bij de opdracht van het ministerie van Defensie aan Volvo om trucks te maken voor de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

In totaal moeten er twee trucks en drie speciale containers worden gemaakt voor de opruimingsdienst. Daarbij moeten de voertuigen in staat zijn om explosieven te ruimen met een nucleaire, biologische of chemische lading.



Bij de opdracht neemt VDL de levering van de haakarm en de cabine voor zijn rekening. Gemco zorgt voor de drie containers.



De voertuigen en containers zijn inmiddels geproduceerd en overhandigd aan Defensie. Dat gebeurde met een explosievenrobot.