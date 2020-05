De introductieweek voor eerstejaarsstudenten van Fontys Hogescholen is dit jaar grotendeels online. Dat heeft de hbo-instelling besloten in verband met de coronacrisis.

Volgens Fontys zijn veel activiteiten tijdens de week niet te rijmen met de huidige richtlijnen van de overheid en het RIVM. Ieder jaar beginnen zo'n tienduizend studenten aan een hbo-studie bij Fontys.

De meeste studenten maken tijdens de introductieweek kennis met studiegenoten en de stad waar ze gaan studeren, voornamelijk Tilburg en Eindhoven. Een aangepast programma moet dit jaar drukke mensenmassa's voorkomen.

De komende introductieweek start nog wel met een fysieke kennismaking. Dat gebeurt kleinschalig. Daarna wordt de week online voortgezet. Er zijn alle digitale activiteiten, zoals een speciaal YouTube-kanaal en een digitaal café.

De studenten ontmoeten elkaar later in de week nog wel een keer fysiek. In Eindhoven werken kleine groepjes dan een programma af in het Klokgebouw. In datzelfde gebouw overnachten ieder jaar duizenden studenten tijdens de introductieweek, maar ook dat gaat niet door.



De introductieweek is dit jaar van 24 augustus tot en met 28 augustus. Eind juni is het definitieve programma klaar.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.