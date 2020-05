De Eindhovense stichting Rot8ion wil kunstinstallaties met licht aanbrengen in de Eindhovense ziekenhuizen. Dat laat de stichting weten via een filmpje op Facebook.

De installaties dienen als een blijk van waardering aan het zorgpersoneel. Rot8ion wil de installaties schenken aan het Catharina Ziekenhuis en het Máxima Medisch Centrum.

Het licht in de installaties reageert op de beweging in het andere ziekenhuis. Op die manier brengen de lichtwerken een verbinding tot stand tussen beide ziekenhuizen in Eindhoven.



Rot8ion is bekend van de kunstinstallaties die het maakt voor festivals als GLOW, Extrema Outdoor en Solar. De stichting is een crowdfunding gestart om de kunstwerken te kunnen maken. De stichting wil 10.000 euro ophalen.

