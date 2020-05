Het noodfonds dat is opgezet door verschillende partijen binnen Brainport Eindhoven om start-ups uit de regio te helpen de coronacrisis te overleven, heeft aan drie startende bedrijven een lening uitgeschreven.

Dat laat het noodfonds Bright Move, de organisatie die gaat over de verdeling van de gelden, weten. Het fonds is opgericht door de Technische Universiteit Eindhoven, Brainport Development en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM).

Een van die start-ups zijn XYZ Dynamics, een bedrijf dat dieselauto's kan ombouwen tot hybride wagens. Ook het bedrijf Artefast heeft een lening gekregen. Dat bedrijf ontwikkelt een platform waarop kleine en middelgrote bedrijven verbonden kunnen worden met technische specialisten in de regio, voor kortlopende projecten. Ook Qualified, het derde bedrijf dat met de regeling geholpen wordt, specialiseert zich in het verbinden van bedrijven aan tech-experts

Het noodfonds biedt leningen tussen de 15.000 euro en 30.000 euro aan. In totaal is door de partners 1 miljoen euro via het fonds ter beschikking gesteld. Daarmee hopen de partners minstens dertig start-ups in de regio te kunnen helpen. Het noodfonds wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking van overheden, bedrijven en onderwijsinstelling uit de Brainport-regio.

