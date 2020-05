GroenLinks en PvdA willen van het Eindhovense college weten wat de gevolgen zijn van het nieuwe bestuursakkoord van provincie Noord-Brabant voor gemeente. Dat blijkt uit raadvragen die de partijen stellen.

GroenLinks en de PvdA maken zich zorgen over de gevolgen dat het provinciale bestuursakkoord heeft voor Eindhoven. Dan gaat het vooral om de gemeentelijke infrastructuur van sport en cultuur en de energietransitie en mobiliteit.

De partijen hebben ook vragen gesteld over Forum voor Democratie die zitting neemt in het provinciebestuurder, door eerdere uitspraken die de partij deed. Daarnaast willen de partijen weten of het gemeentebestuur zich geroepen voelt de provincie 'scherp te houden' op het respecteren van het gelijkheidsbeginsel, artikel 1 van de Nederlandse grondwet.



Ook willen de partijen weten of het vertragen van de landbouwtransitie gevolgen heeft voor de woningbouw. Concreet willen PvdA en GroenLinks weten of, wanneer boeren meer stikstof uitstoten, er minder kan stikstof worden uitgestoten in de bouw. Dat zou kunnen betekenen dat er minder snel woningen kunnen worden gebouwd.



Qua cultuur vragen de partijen zich af wat de gevolgen zijn voor de samenwerking tussen de gemeente en de provincie in de financiering van het Muziekgebouw en design- en technologie-instituut Complex.