Een auto aan de Dasstraat in Eindhoven is in de nacht van zaterdag op zondag uitgebrand. De politie en brandweer vermoeden dat het om brandstichting gaat.

De brandweer werd rond 4.15 uur gealarmeerd dat het voertuig in brand stond. Bij aankomst bleek dat de auto aan de voor- en achterkant brandde.

Mensen die iets verdachts hebben gezien, worden opgeroepen zich te melden.