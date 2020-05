De Eindhovense zwembaden Het Ottenbad en De Tongelreep gaan maandag weer open, zo heeft de gemeente zaterdag bekendgemaakt.

De complexen zijn wel beperkt open. Het is vooralsnog alleen mogelijk om op een aantal momenten in de week baantjes te zwemmen of te aquajoggen. De verenigingen die huizen in de zwembaden mogen wel hun training weer hervatten.

De zwembaden hebben strikte richtlijnen opgesteld bij de openstelling van de baden. Zo zijn alleen de binnenbaden geopend, moeten bezoekers vooraf reserveren en is er maar een beperkt aantal kleedhokken opengesteld.

De zwembaden raden aan om badkleding te dragen onder de normale kleding. Omkleden na het zwemmen is wel mogelijk, maar er kan niet worden gedoucht. Ook is het niet mogelijk om naar het toilet te gaan en kluisjes mogen ook niet gebruikt worden.

Omdat beide zwembaden vanaf midden maart gesloten waren vanwege de coronacrisis, zijn de kortingskaarten, abonnementen en passe-partouts automatisch met tien weken verlengd.

