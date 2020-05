PSV heeft de 15-jarige Emmanuel van de Blaak overgenomen van Willem II. De verdediger speelt vanaf aankomend seizoen in de jeugdopleiding.

Van de Blaak begon zijn voetballoopbaan bij RKVV Jeka, maakte de overstap naar Advendo en is in het seizoen 2015-2016 naar Willem II gegaan.



Behalve speler van de Willem II Voetbalacademie mag de 15-jarige verdediger zich ook jeugdinternational noemen. Van de Blaak maakte begin dit jaar zijn debuut voor Oranje onder 15 jaar.



"Het is jammer dat deze twee talenten ons verlaten", reageert Willem II, dat niet alleen Van de Blaak verliest maar ook Ideho naar Ajax ziet vertrekken. "Maar het is een compliment naar deze jongens en onze voetbalacademie dat zij de stap maken naar deze grote clubs", aldus Willem II. "Wij wensen ze dan ook veel succes."