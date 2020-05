De city hosts die de drukte in de Eindhovense winkelstraten proberen te regelen, worden ook de komende weken ingezet. Het project wordt uitgebreid naar winkelcentrum WoensXL.

Vorige week werden de city hosts voor het eerst ingezet. De medewerkers in rode shirts lopen rond in de winkelstraten om op te letten of het winkelend publiek wel 1,5 meter afstand houdt. Ze moedigen de mensen aan om aan de rechterkant van de straat te lopen en sturen mensen weg als het ergens te druk dreigt te worden.



Organisatie Eindhoven 365, de gemeente Eindhoven en de ondernemers van de Bedrijven Investeringszone Eindhoven hebben het project opgezet om op een gastvrije manier de naleving van de coronamaatregelen te stimuleren. Steeds meer winkels hebben de afgelopen weken hun deuren geopend, waardoor de drukte in de stad weer toeneemt.



Het is nog niet duidelijk wanneer het project eindigt. Dat hangt mede af van het verdere verloop van de coronacrisis, en nieuwe maatregelen zoals het heropenen van de horeca.

