De gemeente Eindhoven scherpt de spelregels aan voor het verhuren van kamers en het splitsen van woningen. Er komt een nieuwe regel waardoor nieuwe kamerverhuur of woningsplitsing niet mag als binnen 30 meter al een bestaande verhuurpand of splitsing is.

Deze nieuwe regel geldt voor de gehele stad, met uitzondering van het centrum. De gemeente Eindhoven kan bij het aanvragen van een vergunning meteen aangeven of de woning waarvoor de vergunning wordt aangevraagd, binnen zo'n 30 metercirkel staat.

De nieuwe regel is per direct van kracht, maar er zit een overgangsregeling op die een jaar duurt. Voor bestaande panden die nog een vergunning nodig hebben geldt de nieuwe regel niet, als de aanvraag tijdens dit overgangsjaar wordt ingediend.



De gemeente heeft twee nieuwe buurten aangewezen waar geen extra kamerverhuur en woningsplitsing helemaal niet meer wordt toegestaan. Daarmee zitten nu zes buurten op slot: Woensel-West, Limbeek-Noord en -Zuid, Bennekel-Oost, Doornakkers-Oost en -West, Hemelrijken en Gildebuurt. De gemeente meent dat de leefbaarheid in deze gebieden al te veel onder druk staat.



"We willen in Eindhoven voldoende gevarieerde woonruimte bieden voor alle doelgroepen. Tegelijk willen we het leefklimaat op peil houden en waar mogelijk verbeteren. Verspreid over de hele stad moeten dan ook meer kamers en woningen komen voor die doelgroep. We willen ook waken voor wildgroei. Het nieuwe beleid biedt daarom meer mogelijkheden om illegale verhuur tegen te gaan", aldus PvdA-wethouder Yasin Torunoglu.