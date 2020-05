Het nieuwe provinciebestuur in Noord-Brabant kan rekenen op weinig enthousiasme van de cultuursector en de Eindhovense Fietsersbond. De nieuwe coalitie werd vrijdag geïnstalleerd.

"Het woord fiets komt niet voor in het coalitieplan. Dat zegt eigenlijk al een hoop", zegt Pieter Nuiten namens de Eindhovense tak van de Fietsersbond. Ook het feit dat het bestuur zich open opstelt voor plannen die de ruit rond Eindhoven moeten realiseren baart Nuiten zorgen.



"Volgens mij proberen ze die ruit al jaren te realiseren, maar is het steeds niet mogelijk gebleken. Een nieuwe poging gaat bovendien alleen maar meer autoverkeer de stad in loodsen. Vooral op de Kennedylaan zal het nog drukker worden", vervolgt Nuiten.



Een oplossing voor de verkeersproblematiek in en rond Eindhoven is dan ook duidelijk. Nuiten: "Investeren om fietsen en wandelen aantrekkelijker te maken. Als iets duidelijk wordt tijdens de coronacrisis, is het dat files op één manier opgelost worden; minder minder auto's, niet meer asfalt."