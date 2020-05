Het nieuwe kantoor van de Belastingdienst in het Eindhovense Fellenoord kan pas in het voorjaar van 2022 in gebruik worden genomen, zo meldt een woordvoerder van de Rijksvastgoeddienst vrijdag aan nieuwspartner Studio040.

Hoewel de buitenkant van het gebouw onlangs is opgeleverd, gaat de inrichting van het pand langer duren. Het aanbestedingstraject loopt al wel, maar de opdracht word pas eind juli vergeven.

Naar verwachting is de inrichting in maart 2022 voltooid.